المغرب يسجل 35 وفاة و2750 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، 2750 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.101.163 حالة في المغرب.

وذكرت وزارة الصحة في منشورها اليومي بشأن الوضع الويائي في المملكة أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11.017 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.475.477 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأضافت أن الفترة نفسها سجلت 35 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15.167، بينما تم التأكد، من 8642 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.023.891.

وكان المغرب سجل أمس الأحد 19 حالة وفاة و4435 إصابة و7758 حالة تعافي من الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الصحة المغربية إن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا في البلاد بلغ 4 ملايين و115 ألفا و777 شخصًا.

وأوضحت في بيان لها، أن 4 آلاف و435 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح خلال 24 ساعة الماضية، مبينة أن عدد المواطنين المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى اليوم بلغ 24 مليونا و635 ألفا و926 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 23 مليونا و44 ألفا و393 شخصا.

وتسلم المغرب أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعًا للغاية، مشيرة إلى أنه يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى إلى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان أمس السبت أنه على الرغم من انخفاض مخاطر الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض والوفاة بعد الإصابة، وذلك مقارنة مع المتحورات السابقة لفيروس كورونا؛ إلا أن المستويات العالية للغاية لانتشار العدوى أدت إلى زيادات كبيرة في دخول المستشفى، وضغط على أنظمة الرعاية الصحية في معظم البلدان.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.