داعية بالأوقاف: 10 أشياء لو حرصت عليهم تدخل الجنة بدون حساب

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 10 أشياء لو حرصت عليهم تدخل الجنة، مضيفا: «فاحرص عليهم ولا تتركهم يضعون هباء منثورًا، وإن لم تحرص عليهم سوف تدخل النار بدون كلام، وإن فعلتهم سوف تراجع نفسك».

وأوضح في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الأشياء قالها ابن القيم وهى: