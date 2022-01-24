داعية بالأوقاف: 10 أشياء لو حرصت عليهم تدخل الجنة بدون حساب
قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 10 أشياء لو حرصت عليهم تدخل الجنة، مضيفا: «فاحرص عليهم ولا تتركهم يضعون هباء منثورًا، وإن لم تحرص عليهم سوف تدخل النار بدون كلام، وإن فعلتهم سوف تراجع نفسك».
وأوضح في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الأشياء قالها ابن القيم وهى:
- علم لا يعمل به، سواء ديني أو دنيوي، سواء علم ينفعك أو ينفع الناس.
- عمل لا إخلاص فيه، ولا اقتداء، فالإخلاص هو السر الذي يقبل به العمل، فكم من أعمال فقد فيها الإخلاص فضاعت هباء منثورًا.
- مال لا ينفق منه، وهذا قمة الحسرة والندامة، فلا أنت استمتعت به ولا أهلك، ولا ادخرته عند الله سبحانه وتعالى، فأفضل درهم ودينار ما تنفقه على نفسك وأهل بيتك فلا تبخل عليهم.
- قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، فهذا القلب لا يعرف الأمان والسكينة والاطمئنان.
- بدن معطل من خدمة الله وطاعته، لا يخدم الله ولا يخدم نفسه، ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، وهذا بدن بلا قيمة ويعيش صاحبه كالميت.
- محبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أمره، أي حب كاذب كما يدعى البعض إلا ما رحم ربي، مثل أن تحب الله ولا تصلى، وتعصى الله، ولكن الذي يحب أحد يطيعه، ويمتثل لأوامره.
- وقت معطل عن استدراك ما فات أو اغتنام به وقربه، يعنى هذا الوقت عمرك، والفراغ قاتل، والفراغ الذي لا يملأ بطاعة يدخل إليه الشيطان.
- فكر يجول فيما لا ينفع، وهذه مصيبة كبيرة، أي تدخل المرء فيما لا يعنيه، فقال رسول الله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
- خدمة من لا تقربك خدمته لله ولا تعود عليك بصلاح دنياه، وهذا نوع خطير، فلا دنيا أخدت ولا دين حصلت.
- خوفك ورجائك أيها المسلم من العبد الذي لمن ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا نشورًا، فترجو إنسان وتترك الخالق.