الخرابشة ينفى تأجيل توقيع اتفاقية نقل ​الكهرباء​ الأردنية إلى ​لبنان​

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى​، صالح الخرابشة، تأجيل موعد توقيع اتفاقية نقل ​الكهرباء​ الأردنية إلى ​لبنان​.

وأوضح الخرابشة فى تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ستوقع يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا عدم صحة الأنباء التى تم تداولها بشأن تأجيل موعد توقيع الاتفاقية نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، بحسب موقع “هلا أخبار” الأردني.

من جانبه، رجح وزير الطاقة والمياه اللبناني، ​وليد فياض​، التوقيع على إيصال ​الغاز​ المصري عبر الأردن إلى لبنان، بعد أسبوعين.

وأشار فياض في حديثه للموقع الأردنى ذاته، إلى أنه جرى الاتفاق على جميع البنود مع الجانب المصري مع تبقي اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

وشدد فياض على أن بلاده حصلت على رسالة مطمئنة من ​الإدارة الأمريكية​ بعدم وجود تداعيات سلبية من ​قانون قيصر​ على المتعاقدين بنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان وكذلك الغاز المصري.

وتنص الاتفاقية على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، وستكون شركة الكهرباء الوطنية الجهة الممثلة عن الأردن للتوقيع على اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية.

وفى نهاية ديسمبر الماضى، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، أن الحصول على التمويل من البنك الدولي لمشاريع الطاقة في لبنان يتقدم كثيرا، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة.

وأضاف فياض، أنه شارك اليوم في لقاء دوري من أجل وضع رئيس الحكومة في أجواء التقدم بملف الكهرباء، موضحًا أن اللقاء تطرق إلى إمكانية توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا متمنيا أن يكون قبل نهاية العام.

وشدد على أن هناك مطلبا رئيسيا لإتمام دعم الشبكة الكهربائية بلبنان ويتمثل في الإعفاء من قانون قيصر الأمريكي - الذي يفرض قيودا على التعامل التجاري والاقتصادي مع سوريا.