الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السوداني يلتقي سكرتير منظمة الأمن والاستخبارات الإفريقية

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية

وزير الخارجية السوداني يلتقي بالسكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية
التقى وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق بمكتبه اليوم، بالسكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) زينب علي كوتو والوفد المرافق لها الذي يزور الخرطوم حالياً.
وعبر الوزير عن تقديره للمنظمة على دعمها المقدر للسودان في مجال الخدمات الأمنية، وتنسيق التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن والمخابرات في كل دول القارة لحفظ السلم والأمن.
وقدم الوزير شرحاً للسكرتير التنفيذي بشأن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.

وعلي صعيد اخر ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الإفريقي والرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون أوباسانجو، الصراع في إثيوبيا وأهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي أن ترودو رحب بعمل الممثل السامي للتشجيع على إنهاء الصراع الدائر في شمال إثيوبيا، مجددا تأكيد دعمه الثابت لجهود الوساطة التي تقودها أفريقيا للتوصل إلى حل سلمي للصراع ، وعزز استعداد كندا لدعم عمل الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وأعرب جستن ترودو عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها دون عوائق للمتضررين من النزاع. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح وضمان احترام حقوق الإنسان.

ويعود الصراع إلى نوفمبر 2020، حيث اندلعت الحرب فى اقليم تيجراي الشّمالي، بين الجيش الأثيوبى بقيادة أبى أحمد، وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، واستولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الحكومية بسرعة على العديد من المدن الرئيسية فى تيجراى، بما فى ذلك ميكيلى العاصمة.

وعقب ذلك أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى انتهاء المرحلة الرئيسة من الصراع، لكن سرعان ما نجحت الجبهة فى دحر قوات الجيش الإثيوبى ودخول عاصمة الإقليم وخلصت أهاليها من جرائم الجيش الأثيوبى وعادت بنسبة 100% تحت سيطرتها.

الخرطوم الاستخبارات الأفريقية السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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