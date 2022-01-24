وزير الثقافة العراقي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون الثقافي المشترك

أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، اليوم الاثنين، عن استحداث الكثير من الأقسام المعنية بالتواصل الخارجي للتنوع الثقافي، فيما أشار السفير البريطاني الجديد مارك برايسون ريتشاردسون الى أن بلاده تسعى للتركيز على تمويل بعض المشاريع الثقافية في العراق.

وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السفير البريطاني الجديد في بغداد، وبحث معه آفاق التعاون، وآخر ما وصلت إليه علاقات البلدين في المجال الثقافي والأثري".

وشدد الوزير خلال استقباله ريتشاردسون في مكتبه بمقر الوزارة "على ضرورة تعميق التعاون بين البلدين، والمضي في المشاريع الحالية، و إطلاع المملكة على المشاريع الثقافية العراقية الحالية"، مشيرا الى أنَّ "الوزارة استحدثت الكثير من الأقسام المعنية بالتواصل الخارجي للتنوع الثقافي، ونأمل أن نتمكن من المضي في ذلك خلال الفترة المقبلة".

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن أمله "بتوفير المزيد من الجهود للتعاون المشترك بين على صعيد العمل الثقافي أكثر من الجانب السياسي، فضلاً عن الدعم الأثري والتراثي".

وأضاف أنَّ "بريطانيا تريد التركيز على تمويل بعض المشاريع الثقافية في العراق من بينها بعض المشاريع للتنوع الثقافي التي تقدر بثمانية مشاريع تديرها ثماني جامعات بريطانية، فضلاً عن تمويل تمويل مشاريع ثقافية وأثرية في مناطق مختلفة من العراق على مدار ثلاث سنوات ابتداءً من نيسان المقبل".