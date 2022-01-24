صناعة النواب توجيهات السيسي بسرعة تنفيذ مجمع الصناعات الغذائية «قها وادفينا» تدعم الأمن الغذائي

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخطوات المصرية في مجال تعزيز الأمن الغذائي والصناعات الغذائية مستمرة، على قدم وساق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ضمان الأمن الغذائي والتحسب لمختلف الظروف العالمية والمناخية، مسألة حيوية لكافة الدولة ومصر تسير بخطوات واسعة في هذا المجال.

ونوه قريطم، في تصريحات له اليوم، بإطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وادفينا"، والذي يقع في مدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، قائلا إنه مشروع عملاق لدعم وتعزيز الصناعات الغذائية، ويأتي في توقيت مهم، كما يتكامل مع خطوات وطنية مصرية أخرى، للنهوض بالقطاع الزراعي والمحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة التي ينطوي عليها تشييد مجمع الصناعات الغذائية "قها وادفينا"، وتوجيهات الرئيس بتسريع خطوات التنفيذ وتشغيله، وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي.

وشدد النائب علاء قريطم، على أن مجمع الصناعات الغذائية العملاق في "قها وادفينا"، حال اكتماله، يسد جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الغذائية، كما يفتح آفاق العمل لآلاف من الشباب، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروعا اقتصاديًا عملاقا بكل معاني الكلمة.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وادفينا"، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية حوالي 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

ووجه الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات "سايلو فودز".