الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 7 سنوات لعامل سيراميك شرع في قتل شخص بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل سيراميك بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بالشروع في قتل شخص وإشعال النيران في شقته، صدر الحكم بعضوية كلًا من المستشار طارق الصيرفي والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب بديع.

ترجع احداث القضية رقم 27256 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم يفيد ببلاغ نجدة باشتعال شقة بداخلها المجني علية وقيام المتهم بارتكاب الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان أنه خلال تواجد المجني علية «ع.ح.م» 61 سنة بالمعاش بمسكنه سمع صوت انفجار بالقرب من باب الشقة وحدث اشتعال في الباب ومحتوياتها وتسبب في إضرام النيران في مكونات الشقة والتهمتها بكل كامل بسبب القاء مادة سريعة الاشتعال  بنزين قام بوضعها المتهم «م.ال.أ» صنايعي سيراميك لحرق الشقة مع علمه بوجود المجني عليه داخل الشقة محل الواقعة وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم وجاره المجني علية وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

الإسكندرية المحكمة متهم مكونات النيابة خلافات تلقى حكم

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