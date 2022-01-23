تأجيل محاكمة «لمياء» بتهمة قتل طفلتها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسن دياب محمد الصادق، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل عثمان، بتأجيل محاكمة "لمياء أ"، إلى يوم الإثنين المُقبل، لسماع مرافعة الدفاع، وذلك في قضية قتل طفلتها فاطمة أحمد محمد عبد التواب، 9 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب كثرة طلباتها وبكائها المستمر في منظر مروّع أمام طفلتيها وذلك نظراً لكونها تعاني من مرض نفسي وتتناول بعض الأدوية المضادة لعلاج مرضها.



لمياء أغرقت ابنتها حتى الموت

تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 يوليو الماضي، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من أحمد محمد عبد التواب، بقيام زوجته بقتل ابنتها فاطمة بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وعثروا على جثة الطفلة فاطمة ذات الـ 9 أعوام، متوفية داخل برميل مياه وقد ازرق جسدها إثر محاولتها لمقاومة والدتها، حيث تم انتشال الجثة بعد معاينة مسرح الجريمة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

الأم تعاني من مرض نفسي

واتهم الزوج، زوجته بقتل ابنته، قائلاً أنّها تعاني من مرض نفسي منذ أن وضعت طفلتهما الأخيرة، وكانت تذهب إلى الطبيب وتحصل على أدوية ولكن حالتها لم تتحسن وكانت تزداد سوءاً اليوم تلو الآخر، مؤكداً أنّها كانت تعتدي على أطفالها الثلاثة وتضربهن ضرباً مبرحاً على الرغم من تناولها الأدوية بانتظام، حتى قتلت ابنتهما الكبرى.



وجرى تحرير المحضر اللازم، وحبس الأم على ذمة القضية حتى تم إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بتهمة قتل ابنتها، والتي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لحين سماع مرافعة الدفاع الاثنين المُقبل.