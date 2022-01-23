لو المساحة صغيرة.. أفكار ذكية لإخفاء أدوات المطبخ

الفوضى في المطبخ هي من الأمور التي تثير غضب الكثير، خاصة إذا كانت المطبخ مساحته صغيرة، ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع digsdigs تجميع أبرز الأفكار لجعل مطبخك صغير اليبدو أنيقًا وإخفاء جميع الأجهزة.

خزانة خشبية ملونة جميلة وأنيقة مع أجهزة صغيرة مخبأة بداخلها مع مصابيح مدمجة وأبواب ثنائية الطي لاستخدام مريح.

بار شاي وقهوة منزلي مع جميع الأجهزة اللازمة وأكواب وملفات تعريف الارتباط المختلفة مخبأة داخل خزانة المطبخ.

تعتبر خزانة المطبخ ذات الأبواب المزدوجة التي تخفي العديد من الأجهزة والعديد من الأشياء الأخرى فكرة رائعة.

خزانة المطبخ بأبواب ثنائية الطي هي مساحة تخزين مثالية لإخفاء جميع أجهزتك، خاصة تلك التي لا تستخدمها كثيرًا.

خزانة مطبخ بها أجهزة صغيرة وأبواب عادية لأخذ كل ما لديك وإعادته.

مطبخ عصري أنيق مع خزانات سفلية تتميز بأبواب ثنائية الطي وأضواء بالداخل لإخفاء الأجهزة.

خزانة صغيرة ومريحة مع أدوات المطبخ المختلفة وبعض الأشياء المتعلقة بالشاي والقهوة أمر مذهل.

خزانة صغيرة وضيقة تحولت إلى بار مخفي للشاي أو القهوة ، مع أجهزة وأكواب وميكروويف أيضًا.

تحولت خزانة مطبخ صغيرة وضيقة إلى بار قهوة منزلي مع آلة صنع القهوة على رف قابل للسحب مع الكثير من الأكواب.

خزانة مطبخ صغيرة وضيقة مع أرفف قابلة للسحب والرفع تحتوي على أدوات المطبخ ومناشف المطبخ

رف صغير قابل للسحب وباب خزانة لأعلى لإخفاء المحمصة - يمكنك الحصول عليه بسهولة عند الحاجة

أجهزة المطبخ المخبأة في خزائن كونترتوب مريحة ، مع أبواب للارتفاع هي فكرة أنيقة

أبواب منزلقة أنيقة تخفي خزائن التخزين المفتوحة ليس فقط مع الأجهزة ولكن أيضًا الكثير من الأشياء الأخرى هي فكرة عبقرية

وضع الشرائح في أدراج المطبخ ، وأدوات المائدة ، والنظارات وغيرها من الأشياء هي فكرة رائعة للمطبخ الحديث

تعتبر الخزانة بباب رفع وأرفف قابلة للسحب تحتوي على أدوات المطبخ المختلفة فكرة رائعة

غسالة أطباق مخبأة في خزانة لتتناسب تمامًا مع تصميم المزرعة القديم للمطبخ ولا تضيف لمسة عصرية إلى مظهرها الأنيق

ثلاجة مخبأة داخل خزانة كبيرة لا تفسد شكل مطبخك وأسلوبه وتبدو متكاملة تمامًا

ثلاجة مخبأة داخل خزائن المطبخ ورفوف جانبية إضافية لتخزين أكثر فعالية.