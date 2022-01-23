الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لو المساحة صغيرة.. أفكار ذكية لإخفاء أدوات المطبخ

أدوات المطبخ
أدوات المطبخ

الفوضى في المطبخ هي من الأمور التي تثير غضب الكثير، خاصة إذا كانت المطبخ مساحته صغيرة، ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع digsdigs تجميع أبرز الأفكار لجعل مطبخك صغير اليبدو أنيقًا وإخفاء جميع الأجهزة.

خزانة خشبية ملونة جميلة وأنيقة مع أجهزة صغيرة مخبأة بداخلها ، مع مصابيح مدمجة وأبواب ثنائية الطي لاستخدام مريح

خزانة خشبية ملونة جميلة وأنيقة مع أجهزة صغيرة مخبأة بداخلها مع مصابيح مدمجة وأبواب ثنائية الطي لاستخدام مريح.

تعتبر قاعدة القهوة المريحة بباب مرتفع ورف قابل للسحب فكرة رائعة لإخفاء الشريط عند عدم الحاجة إليه

بار شاي وقهوة منزلي مع جميع الأجهزة اللازمة وأكواب وملفات تعريف الارتباط المختلفة مخبأة داخل خزانة المطبخ.

تعتبر خزانة المطبخ ذات الأبواب المزدوجة التي تخفي العديد من الأجهزة والعديد من الأشياء الأخرى فكرة رائعة

تعتبر خزانة المطبخ ذات الأبواب المزدوجة التي تخفي العديد من الأجهزة والعديد من الأشياء الأخرى فكرة رائعة.

خزانة المطبخ بأبواب ثنائية الطي هي مساحة تخزين مثالية لإخفاء جميع أجهزتك ، خاصة تلك التي لا تستخدمها كثيرًا

خزانة المطبخ بأبواب ثنائية الطي هي مساحة تخزين مثالية لإخفاء جميع أجهزتك، خاصة تلك التي لا تستخدمها كثيرًا.

خزانة مطبخ بها أجهزة صغيرة وأبواب عادية لأخذ كل ما لديك وإعادته

خزانة مطبخ بها أجهزة صغيرة وأبواب عادية لأخذ كل ما لديك وإعادته.

مطبخ عصري أنيق مع خزانات سفلية تتميز بأبواب ثنائية الطي وأضواء بالداخل لإخفاء الأجهزة

مطبخ عصري أنيق مع خزانات سفلية تتميز بأبواب ثنائية الطي وأضواء بالداخل لإخفاء الأجهزة.

خزانة صغيرة ومريحة مع أدوات المطبخ المختلفة وبعض الأشياء المتعلقة بالشاي والقهوة أمر مذهل

خزانة صغيرة ومريحة مع أدوات المطبخ المختلفة وبعض الأشياء المتعلقة بالشاي والقهوة أمر مذهل.

خزانة صغيرة وضيقة تحولت إلى بار مخفي للشاي أو القهوة ، مع أجهزة وأكواب وميكروويف أيضًا

خزانة صغيرة وضيقة تحولت إلى بار مخفي للشاي أو القهوة ، مع أجهزة وأكواب وميكروويف أيضًا.

تحولت خزانة مطبخ صغيرة وضيقة إلى بار قهوة منزلي مع آلة صنع القهوة على رف قابل للسحب مع الكثير من الأكواب

تحولت خزانة مطبخ صغيرة وضيقة إلى بار قهوة منزلي مع آلة صنع القهوة على رف قابل للسحب مع الكثير من الأكواب.

خزانة مطبخ صغيرة وضيقة مع أرفف قابلة للسحب والرفع تحتوي على أدوات المطبخ ومناشف المطبخ

خزانة مطبخ صغيرة وضيقة مع أرفف قابلة للسحب والرفع تحتوي على أدوات المطبخ ومناشف المطبخ

مخزن صغير مدمج يحتفظ بالأجهزة الصغيرة أيضًا ، والأبواب منزلقة وقابلة للطي لاستخدام كل شيء بشكل مريح

رف صغير قابل للسحب وباب خزانة لأعلى لإخفاء المحمصة - يمكنك الحصول عليه بسهولة عند الحاجة

أجهزة المطبخ المخبأة في خزائن كونترتوب مريحة ، مع أبواب للارتفاع هي فكرة أنيقة

أجهزة المطبخ المخبأة في خزائن كونترتوب مريحة ، مع أبواب للارتفاع هي فكرة أنيقة

أبواب منزلقة أنيقة تخفي خزائن التخزين المفتوحة ليس فقط مع الأجهزة ولكن أيضًا الكثير من الأشياء الأخرى هي فكرة عبقرية

أبواب منزلقة أنيقة تخفي خزائن التخزين المفتوحة ليس فقط مع الأجهزة ولكن أيضًا الكثير من الأشياء الأخرى هي فكرة عبقرية

وضع الشرائح في أدراج المطبخ ، وأدوات المائدة ، والنظارات وغيرها من الأشياء هي فكرة رائعة للمطبخ الحديث

وضع الشرائح في أدراج المطبخ ، وأدوات المائدة ، والنظارات وغيرها من الأشياء هي فكرة رائعة للمطبخ الحديث

تعتبر الخزانة بباب رفع وأرفف قابلة للسحب تحتوي على أدوات المطبخ المختلفة فكرة رائعة

تعتبر الخزانة بباب رفع وأرفف قابلة للسحب تحتوي على أدوات المطبخ المختلفة فكرة رائعة

غسالة أطباق مخبأة في خزانة لتتناسب تمامًا مع تصميم المزرعة القديم للمطبخ ولا تضيف لمسة عصرية إلى مظهرها الأنيق

غسالة أطباق مخبأة في خزانة لتتناسب تمامًا مع تصميم المزرعة القديم للمطبخ ولا تضيف لمسة عصرية إلى مظهرها الأنيق

ثلاجة مخبأة داخل خزانة كبيرة لا تفسد شكل مطبخك وأسلوبه وتبدو متكاملة تمامًا

ثلاجة مخبأة داخل خزانة كبيرة لا تفسد شكل مطبخك وأسلوبه وتبدو متكاملة تمامًا

ثلاجة مخبأة داخل خزائن المطبخ ورفوف جانبية إضافية لتخزين أكثر فعالية

ثلاجة مخبأة داخل خزائن المطبخ ورفوف جانبية إضافية لتخزين أكثر فعالية.

الفوضى في المطبخ الأمور التي تثير غضب المطبخ مساحتة صغيرة الأفكار لجعل مطبخك صغير اليبدو أنيق أنيق ا وإخفاء جميع الأجهزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

صاحب التاكسى المحترق: «الرئيس جبر بخاطرى وجاب لى غيره» (فيديو)

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات