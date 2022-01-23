إيران تسدد رسوم عضوية الأمم المتحدة من أموال مجمدة فى كوريا الجنوبية

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن إيران سددت الرسوم المتاخرة عليها للأمم المتحدة من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية في خطوة تعيد لها حق التصويت على الفور.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن ايران تقدمت بطلب طارئ إلى كوريا الجنوبية في 13 يناير الجاري من أجل استخدام أموال طهران في سول لدفع المتأخرات عليها بعد أن أبلغتها الأمم المتحدة بانها سوف تخسر حقها في التصويت.

يشار إلى أن إيران لها مستحقات تبلغ 7 مليارات دولار مقابل شحنات البترول مجمدة في مصرفين بكوريا الجنوبية- البنك الصناعي الكوري الجنوبي وبنك ووري- بسبب العقوبات الأمريكية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات ضد إيران في عام 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران والقوى الخمس الكبرى في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، إنه تم سداد 18 مليون دولار إلى الأمم المتحدة يوم الجمعة كجزء من رسوم العضوية المتأخرة باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بعد مشاورات مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وأمانة الأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، قفزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى ثاني أعلى عدد إصابات يومية منذ بداية الجائحة، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7630 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 7343 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 733 ألفًا و 902، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمثل عدد إصابات اليوم الأحد ثاني أعلى حصيلة يومية منذ 15 ديسمبر والذي شهد تسجيل 7848 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6540 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 431 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.