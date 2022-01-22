«وهم المقارنة».. كتاب جديد من ترجمة السيد طه بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب "وهم المقارنة" تأليف رايتشل كروز وترجمة السيد طه وتقديم ديف رامسي، بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وكتاب وهم المقارنة وضعته النيويورك تايمز على قائمتها للأكثر مبيعًا، في هذا الكتاب تسلط المؤلفة الضوء على أكثر العادات المادية ضررًا بالنسبة لنا وهي مقارنة أنفسنا بالآخرين ثم تضع لنا سبع عادات مادية أساسية لعيش الحياة التي نريدها والتي تتماشى مع قيمنا حيث يمكننا شراء الأشياء التي نريد شرائها دون أن نحيا تحت وطأة الديون والتوتر والقلق وتضع لنا خطة لكيفية الشراء والقيام بالأشياء المهمة بالطريقة الصحيحة. والتي تتضمن إعادة صياغة طريقة تفكيرك نحو المال وتطوير عادات جديدة مثل تجنب الديون والعيش وفقا لخطة ومراقبة عملية الإنفاق، والادخار للمستقبل موضحة أن تقليد الآخرين لن يصل بك إلى أي مكان وما عليك التركيز إلا على حياتك الخاصة.

وتبدأ الكاتبة في شرح العادات التي تدعونا إلى إتباعها بعد التأكيد على أننا نمتلك الفرصة لخلق الحياة التي نريدها والعادة الأولى هي التخلص من المقارنات وتصف طرقنا في المقارنة مع الجيران ومع حال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف أن تلك المقارنة هي في الأساس آلية للتعامل مع مخاوفنا الخاصة ونتيجة لصراعاتنا الداخلية وبناء عليه فلا يمكننا إلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي ولا الجيران؛ بل يمكننا البدء في قلب الأمور بحياتنا أفضل من اي شيئ اخر والعادة الثانية هي تجنب الديون وتشرح كيف أن الديون تبقينا في الماضي وتمنعنا من التركيز على مستقبلنا والعادة الثالثة هي وضع خطة لإنفاق الأموال وبعد أن تتطرق إلى أسباب الإنفاق بغزارة وبلا حساب تنصحنا بتعلم طريقة وضع الميزانية والتي يجب أن يتم تنظيمها قبل بداية الشهر والعادة الرابعة هي الحديث عن المال (حتى عندما يكون الأمر صعبًا).

هنا تشرح لك الكاتبة إذا كنت متزوجًا بأنه قد يتسبب المال في قدر كبير من التوتر في حياتك وأنها أحيانا ما تكون سبب رئيسي في الطلاق والعادة الخامسة وهي الإدخار بجدية وتؤكد فيها على أن ادخار المال أمر يجب علينا القيام به بصورة اساسية مثله مثل الذهاب إلى طبيب أسنان كل ستة أشهر والعادة السادسة هي التفكير قبل الإنفاق وتؤكد على أنه عندما يتعلق الأمر بإنفاق الأموال فيجب أن نعي أنه هناك فرق بين الحاجات والرغبات والعادة السابعة والأخيرة هي المنح، منح القليل حتى يمكنك منح ما هو أكثر، وهنا تذكر الكاتبة أسباب العطاء وهو يغيرك للأفضل.

أما عن رايتشل كروز فهي مؤلفة أمريكية، وصل كتابها "سمارت موني سمارت كيدز" ، الذي شارك في تأليفه مع والدها ديف رامزي ، إلى المرتبة الأولى في قائمة نيويورك تايمز أفضل مبيعا في عام 2014. صدر كتابها الثاني "أحب حياتك" في عام 2016، وكتابها وهم المقارنة والذي وضعته نيويورك تايمز على قائمتها للأعلى مبيعا أيضًا.