«التعليم» تخاطب المديريات بشأن استعدادات تقييم طلبة المدارس الفنية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي على المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني بشأن التقييم الذي سيعقد لطلبة دبلوم المدارس الفنية «الصناعية- الرياضية - التجارية- الفندقية» التي تطبق مناهج الجدارات.

يأتي ذلك بناءً على ما ورد بلائحة التقييم المعتمدة من الوزير، وجهت الوزارة بضرورة التنبيه على المدارس بتنفيذ الآتي:

- يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المشار إليها مبلغًا قدره 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي.

ووجهت بضرورة التنبيه على كافة المدارس الثانوية الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية بضرورة إعلام طلاب الصف الثالث بسرعة سداد قيمة مقابل أداء التقييم النهائي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022.