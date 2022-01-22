اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

اندلعت مواجهات مساء اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بلدة "برقة" شمال غرب محافظة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن مواجهات اندلعت في البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.

وفي قرية "كفر قدوم" شرق شرق قلقيلية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسئولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، التي تواصل إخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتستر عليها.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها اليوم، إن الحقائق والدلائل تتكشف يومًا بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تلك المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة الى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري وكان آخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الصهيونية عام 1948.