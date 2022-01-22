السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علاج 1748 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة؛ لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة، مشيرة إلى أن تلك الخطة التي تستهدف جميع القرى تأتى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أضافت أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية أبوجريدة بمركز فارسكور، خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا..

وذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة الطبية بأبوجريدة قدمت خدمات علاجية لما يقرب من ١٤٨٧ مواطن، تم تحويل ٢٧ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات، الى جانب إجراء ١٩٨ تحليل معملى، كما أشار إلى أنه تم فحص ١٦ حالة بالأشعة و ٨ حالات بالسونار.

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في دمياط بترخيص عدد 128 عيادة ومركز طبي، 
كما تم المرور على عدد إجمالي 1088 منشأة طبية لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية، وتم تحرير 275 انذار لمديري المنشآت لتلافي السلبيات وإزالة المخالفات، إضافة إلى استصدار 227 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة للمعايير وغير المرخّصة لحين تقديم أوراق الترخيص لإدارة العلاج الحر وتوفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية.

تم إصدار 98 قرار رفع  غلق عن منشآت قامت بتقنين أوضاعها، كما تم تقديم 250 ملف للبدء في إجراءات الترخيص، كما تم إنشاء قاعدة بيانات لـ 1439 منشأة طبية خاصة بدمياط.

وناشدت إدارة العلاج الحر الأطباء بالانتهاء من إجراءات الترخيص وتقديم الأوراق بإدارة العلاج الحر لتوفيق الأوضاع وحرصًا على سلامة وأمن المريض.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتهنئة أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة داعية الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة ا أمن دمياط صحة دمياط

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