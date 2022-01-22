معهد صحي: الإصابات بأوميكرون تقترب من ذروتها في أمريكا

توقع معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن بلوغ موجة الإصابات بأوميكرون ذروتها في وقت مبكر من هذا الأسبوع على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وبدأت قوة المتحور أوميكرون تتراجع في شمال شرق الولايات المتحدة، ولكن الخبراء يحذرون من أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت لتتراجع الموجة الأخيرة من كوفيد19- في جميع أنحاء البلاد.



وتعكس الطفرة السريعة للمتحور وهبوطه السريع في أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، مساره في مناطق في أوروبا وجنوب أفريقيا، حيث ارتفعت الإصابات إلى مستويات عالية للغاية لكنها اتخذت مسارا تنازليا بنفس السرعة تقريبًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر أنعش الآمال في أنه في حين بدا أوميكرون في بعض الأحيان وكأنه إعادة لأسوأ أيام الجائحة المبكرة، فإنه سيتراجع قريبًا.



ومع ذلك، قد يبدو شكل موجة أوميكرون مختلفًا في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، اعتمادًا على معدلات التطعيم وسعة المستشفيات في تلك المناطق، وفقًا لبلومبرج.



وفي حين أن أوميكرون كان أكثر اعتدالًا من المتحورات الأخرى، إلا أنه أرهق مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وكانت الإصابات لدى الأطفال أعلى هذه المرة.

وقد قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية ارتفع بنحو 33 بالمائة عن الأسبوع الماضي فيما زاد عدد الوفيات 40 بالمائة تقريبًا.



وأضافت روشيل والينسكي في إفادة إعلامية أنه من المتوقع أن تبلغ الإصابات، المدفوعة حاليًا بانتشار المتحور أوميكرون، ذروتها في الأسابيع المقبلة.

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2%، لتصل إلى 62.3 مليون إصابة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.