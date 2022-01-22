السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تطلب من ألمانيا توريد خوذات وسترات واقية ضد الرصاص

جريدة الدستور

طلبت أوكرانيا مجددا من ألمانيا مساعدات دفاعية واهتمامًا شخصيًا من المستشار أولاف شولتس بتقديم الدعم.

وقال السفير الأوكراني في ألمانيا، أندري ميلنيك، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إن أوكرانيا تحتاج الآن على وجه الخصوص "بصورة ملحة 100 ألف خوذة وسترة واقية من الرصاص للمتطوعين الذين انضموا للتو إلى الخدمة الدفاعية للدفاع عن وطنهم بجانب القوات المسلحة".

ولا يزال «ميلنيك» متمسكا أيضا بمطلبه بالحصول على أسلحة من ألمانيا، وقال: "خطورة الوضع تتطلب من الحكومة الألمانية إعادة التفكير على الفور وتغيير مسارها بشأن مسألة توريد أسلحة إلى أوكرانيا"، مضيفا أن بلاده "لن تهدأ إلا بإقناع الحكومة الألمانية والمعارضة بتوريد أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا".

وكانت أوكرانيا قد طلبت من ألمانيا مرارا إمدادات أسلحة، وتتمسك الحكومة الألمانية حتى الآن برفضها الواضح، لكن داخل ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم، ظهرت شكوك مؤخرا حول هذا الموقف.

وتأمل كييف أيضا في دعم ألمانيا لاستئناف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وقال ميلنيك: "من أجل استئناف صيغة نورماندي، سيكون من المهم أن يعمل المستشار شولتس شخصيا بقوة لهذا الغرض".

وتشارك ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا في صيغة نورماندي لحل الصراع في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل انفصاليون تدعمهم روسيا الحكومة الأوكرانية منذ سنوات.

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