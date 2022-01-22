ميناء دمياط يستقبل سفينة ضخمة من بنما

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة "MAY B" والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 78 مترا وبعرض 12 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم المعبأ، والسفينة (YM JUPITER) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 148 مترا، ووعرض 22 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21331 طن تشمل 5050 طن فوسفات و508 أطنان كحول و720 طن نترات أمونيوم و7483 طن ملح و7135 طن يوريا و435 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40354 طن تشمل 16693 طن ذرة و700 طن خردة و6505 أطنان حديد و339 طن كلوريد اثيلين و8708 أطنان قمح و5594 طن أبلاكاش و6350 رأس ماشية، بإجمالي وزن 1815 طن.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 843 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بزلاء وبطاطس وبقدونس وبطاطا وبصل أخضر وفلفل وكرنب وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ينسون وبصل وفول مجروش) وفواكه ( برتقال و يوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وأمريكا وسلوفينيا وإسبانيا وبريطانيا وهونج كونج والهند وهولندا وفرنسا وألمانيا وسريلانكا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 768 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1765 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143118 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158646 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1127 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3100 شاحنة.