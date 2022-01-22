محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة والمستشار الزراعي لشئون الرئاسة، منذ قليل، المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة وذلك بحضور السفير لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة واللواء هاني شبانه مساعد قائد المنطقة الغربية وأحمد رضا معاون وزيرة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة وعددا من الدول المشاركه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ واهالي سيوة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض فيديو تسجيلي “ صواري منصور ” عن الدول المشاركة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور .



وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمستشار الزراعي لشئون الرئاسة الإماراتية، والمستشار لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا، وذلك لافتتاح مهرجان التمور المصرية الدولي بسيوة.

جاء ذلك وسط فرحة أهالي مدينة سيوة بعودة مهرجان التمور مرة أخرى إلى الواحة بعد غيابه على مدار عامين كاملين.

وأشاد سفير دولة إندونيسيا بترحيب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأهالي سيوة له مؤكدًا على أن واحة سيوة تتمتع بمقومات طبيعية خلابة.

ورصدت "الدستور" الإجراءات الأمنية المشددة التي اتبعها رجال الحماية المدنية قبل دخول الزائرين والعارضين بالإضافة إلي تجهيزات انطلاق مهرجان التمور الدولي الخامس بواحة سيوة.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الجمعة، يرافقه نائبه الدكتورة دينا عثمان واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة بروفة طابور العرض للفلكلور السيوي المشارك في برنامج فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بالإضافة إلى تفقد الاستعدادات النهائية لأجنحة المهرجان للشركات والعارضين المشاركين من المصريين والدول العربية والأجنبية.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مستشفى سيوة المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والجاهزية استعدادًا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة.