خبير فى الأمراض المعدية: «أوميكرون» قد يكون علامة على قرب نهاية كورونا

قال كبير المختصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، إن متحور "أوميكرون" قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا.

ولم يستبعد الخبير الروسي، أن يكون متحور "أوميكرون" آخر مراحل الوباء، وأن تنتهي جائحة فيروس كورونا بحلول الصيف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نيكيفوروف، قوله: "أود أن أصدق أن ظهور أوميكرون هو علامة على نهاية الوباء، أعتقد أن الوباء يجب أن ينتهي بحلول الصيف".

وأوضح أن جزءا من السكان سوف يصاب بمتحور "أوميكرون" بدون أعراض، حتى أنهم لن يلاحظوا ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل زيادة كبيرة إلى حد ما في عدد الحالات، لكن المستشفيات ليست مكتظة، مما يعني أن "أوميكرون" ليس خطيرًا مثل سلالة "دلتا".

وسجلت دول عديدة في الفترة الأخيرة أرقامًا قياسية في عدد الإصابات اليومية بمتحور "أوميكرون"، وفي الوقت نفسه تم تسجيل انخفاضًا في عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة، كما أن المستشفيات لم تشهد اكتظاظًا مثل السابق.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.