متحدث الخارجية العراقية يوجه الشكر لمصر على دعم بلاده فى مواجهة الإرهاب

وجه المتحدث باسم الخارجية العراقية السفير أحمد الصحاف، الشكر لمصر على وقوفها إلى جانب الشعب العراقي ودعم بلاده في مكافحة الإرهاب.



وقال الصحاف - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نبض العراق"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": إن جمهورية مصر العربية قدمت لبلاده الدعم والاستشارات في مواجهة الإرهاب.



وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه اليوم بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي استهدف قواتا بالجيش العراقي في محافظة ديالي.



وأشار السفير أحمد الصحاف إلى أن قيادة عمليات ديالي، أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالي جراء حادث إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.



وأوضح أن القوات المسلحة العراقية على اختلاف صنوفها لا تزال تعمل على ملاحقة عصابات تنظيم داعش المتطرفة والتكفيرية.



ولفت إلى أنه يتم العمل على تفكيك منابع الإرهاب وقطع السبل التي تمكنه من مفاصل العراق، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تكسر شوكة التحدي للقوات العراقية في إطار متابعة جهودها في هذا الصدد.



وأكد أن العراق عانى منذ سنوات عدة من خطر الإرهاب، وهو ما كان له وقع كبير على بنية الدولة، مشيرا إلى استمرار العزم على مجابهة هذا الخطر وحشد الجهود المجتمعية والشعبية.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة في العراق، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و277 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إنه تم تسجيل 7155 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفًا و422 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 1995 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و74 ألفًا و718

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألفًا و169 فحصًا مختبريًا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و30 ألفًا و237 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.