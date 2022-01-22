السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية يروون مأساتهم (فيديو)

عقار محرم بك المنهار
عقار محرم بك المنهار

مأساة يعيشها سكان عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية، بعد أن أصبح الأهالي بلا مأوى يفترشون الشارع في البرد القارس، حيث أصبح هو ملجأه‍م، عقب سقوط أجزاء من العقار بسبب أجواء الشتاء والرياح، أدت إلى إخلائه على الفور خوفًا على سلامة قاطنيه.

انتقلت “الدستور” إلى منطقة محرم بك، للقاء أهالي عقار شارع حافظ القبطان المنهار، حيث روى السكان في بث مباشر تفاصيل انهيار العقار.

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عقار محرم بك المنهار

تقول دعاء حسن، أحد سكان العقار، إنها تسكن هي واشقائها في العقار، حيث ولدوا جميعًا فيه وتزوجه فيه أيضًا، لافتة أنه كان بحالة سليمة حتى مساء أمس، عندما سمعوا صوت دوى يشبه «الفرقعة» ليسقط نصف العقار وبئر السلم في لحظة واحدة دون أي سابق إنذار.

وأضافت لـ«الدستور» أنهم اصبحوا متواجدين في المنزل ولا يستطيعون النزول، بجانب رعبهم وهلع الأطفال، خوفًا من سقوط باقي العقار وهم متواجدين فيه، مشيرة إلى أنهم استطاعوا الخروج بالسلم الخاص بسيارات المطافئ عندما وصلت للمكان.

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عقار محرم بك المنهار

وتابعت أن لديها 3 أبناء أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وأصبحوا ينامون في الشارع ولا يستطيعون استكمال امتحاناتهم، أو الحصول على ملابسهم او متعلقاتهم من منزلهم.

وواصلت هدى حسن، أحد المتضررين، الحديث أنها تبلغ من العمر 52 عامًا، وولدت في هذا المنزل، كما أن لديها 2 من الأبناء، حيث كانت كل أسرة من اشقائها تعيش في غرفتين، قائلة: «كنا راضيين بحايتنا ومفيش حد كان يتوقع اننا نكون ف الشارع في لحظة».

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عقار محرم بك المنهار

وأضافت أن سقف الدور الأخير انهار بشكل مفاجئ حتى الدور الأرضي، حيث أنها السلم بالكامل واصبحنا  محتجزين في المنزل حتى تم إخراجنا عن طريق الحماية المدنية، لافتة أنهم بجانب عدم توافر مأوى لهم لم يستطيعوا استخراج منقولاتهم من المنزل أو الملابس مناشدة بتوفير رافعة الخاصة بالمطافي أو أي مكان آخر لكي يستطيعوا استخراج متعلقاتهم.

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عقار محرم بك المنهار

وأشار محمد عبد العزيز أحد السكان، إلى أنهم لا يعرفون ما سيتم معهم الآن فقد أصبحوا بلا سكن أو مأوى، وتم معاينة العقار كن الحي، فضلا عن تواجد فريق الإغاثة بالتضامن وتوفير بعض الوجبات والبطاطين، وعمل الأبحاث التي تثبت أن ليس لدينا أي سكن آخر، لذلك نناشد الجهات المسؤولة بسرعة توفير سكن بديل لإنقاذ الأهالي والأطفال من التواجد في الشارع في البرد والأمطار.

وكان قد تلقى حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بانهيار عقار رقم 5 حافظ قبطان غربال محرم بك، بدون حدوث إصابات.

وتوجه الجهات المعنية بالحي لمحل العقار حيث تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي محلات مقهى ومحل خردوات و2 أدوار وجزء بالسطح، والدور شقة واحدة يوجد به عدد 6 غرف العقار مشغول بالسكان، و تم نزول جميع السكان بمعرفة الحماية المدنية، ولا توجد إصابات.

كما تم عمل إخلاء مؤقت، للسكان دون المنقولات للسكان والمحلات والمقهى، وجارِ عرضه على لجنة هندسية متخصصة لاتخاذ القرار المناسب.

مأساة سكان عقار محرم بك بالاسكندرية السكان بدون حدوث إصابات الحماية المدنية إخلاء موقت لجنة هندسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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