الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول الاتحاد الأوروبى تحث على تعزيز الحدود لتخفيف ضغط الهجرة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

حثت دول الاتحاد الاوروبي، اليوم، على تعزيز الحدود الخارجية، لتخفيف ضغط الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة أسوشتيد برس. 

وأفادت الوكالة في تقرير لها بأن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ضغوط من الهجرة غير الشرعية، شددت على ضرورة مزيد من الإجراءات لتعزيز وحماية الحدود الخارجية للكتلة.

وأشارت في تقرير لها إلى أن وزراء من دول من بينها اليونان وبولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر أمن الحدود في عاصمة ليتوانيا إلى جانب مفوضة الشئون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون.

وقالوا إن تعزيز حدود الاتحاد الأوروبي وقمع مهربي البشر من شأنه حماية مواطني الاتحاد الأوروبي وحياة المهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.

وقالت يوهانسون للمشاركين في المؤتمر: «يجب أن نحمي حدودنا من العدوان، وعلينا حماية شعبنا».

وأضافت أن القيام بذلك يتطلب منع الأشخاص الفارين من الفقر والصراعات في بلدانهم الأصلية من الانطلاق على طرق الهجرة.

وأردفت يوهانسون: «لا يمكننا الانتظار حتى يكون لدينا مهاجرون يائسون على حدودنا، علينا التحرك عاجلًا»، مشددة على أن الإجراءات الوقائية يجب أن تحترم حقوق الأفراد في طلب اللجوء.

من جهته، دعا وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، إلى إجراء تعديلات على قوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي الخارجية تخفيف ضغط الهجرة لهجرة غير الشرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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