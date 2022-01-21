«من الأكل ما قتل».. مكونات سامة تهدد حياتك فى الوجبات السريعة

تعتبر الوجبات السريعة شريكا رسميا للكثير من الموظفين الذين يعملون طوال اليوم، ويحتوي ذلك على الكثير من المواد الكيميائية المخفية التي تم ربطها بالمخاطر الصحية.

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الوجبات السريعة ليست صحية، فإن تناول هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والكولسترول والصوديوم والسكر والكربوهيدرات بانتظام، ارتبط بآثار جانبية مثل زيادة خطر زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري وحتى الاكتئاب، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع «eat this» الخاص بالتغذية العلاجية.

وهناك بعض المكونات غير الواضحة في الوجبات السريعة التي يمكن أن تسبب لك الأمراض، ففي السطور التالية سلط خبراء التغذية الضوء على المواد السامة التي تحويها الوجبات السريعة وتشكل خطرا على حياة الإنسان.

نكهة اللحم الطبيعية:

تعتبر نكهات اللحوم من المواد السامة التي توجد بالوجبات السريعة، فقد حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، أن أي طعام موسوم بمصطلح "النكهة الطبيعية" غير صحي، حيث أنها تعتمد في تحويل الأطعمة إلى بودرة الأمر الذي يؤثر بالنهاية على صحة الشخص.

برومات البوتاسيوم:

يقول خبراء التغذية إنه يُشار أحيانًا إلى هذه المادة المضافة ببساطة باسم البرومات، حيث يتم وضعها في الوصفات لتعزيز قوام الدقيق وظهوره بشكل متماسك، فقد وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أن هذه المادة تساهم في زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

البروبيلين جليكول:

هو مركب عديم اللون لا يحدث في الطبيعة، يتم استخدامه في الأطعمة مثل المشروبات الغازية والمخللات والتتبيلات والتوابل ومنتجات الألبان المجمدة من أجل الحفاظ على الملمس، فهناك مخاطر صحية محتملة مع تناول كميات كبيرة من مادة "البروبيلين" خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكبد والكلى.

كبريتات الكالسيوم:

يستخدم هذا المكون في العجين والمخبوزات، فهناك قيود على المقدار الذي يمكن استخدامه في الطعام، حيث إن الاستهلاك المفرط للكالسيوم، يتسبب في الكثير من المشكلات الخاصة بالعظام.

بروبيل جالات:

هي مادة حافظة للأطعمة تستخدم لتأخير تلف الطعام وإطالة العمر الافتراضي للزيوت، فهو مكون اصطناعي في منتجات الذرة ومنتجات اللحوم والمايونيز.

تشير دراسة نشرت في مجلة Drug and Chemical Toxicology إلى أن هذه المادة المضافة قد يكون لها تأثير على الخلايا السرطانية.