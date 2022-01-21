إصابة 3 طالبات صدمتهم سيارة فى بنى سويف

أصيبت 3 طالبات جامعيات، اليوم الجمعة، بعد أن صدمتهم سيارة بمنطقة الحمرايا شرق النيل ببني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة بثلاث طالبات بمنطقة الحمرايا شرق النيل ببني سويف ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات وهن: ندا رأفت محمد، 22 عامًا، وسارة جمال عبدالرسول، 21 عامًا، وسارة طاهر علي، 17 عامًا، وجميعهن مصابات بجروح وكدمات، وجميعهن مقيمات بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.