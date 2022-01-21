الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 25 طن مخلفات وصيانة 15 كشاف إنارة بقرية تلة في المنيا

حملات نظافة وإنارة
حملات نظافة وإنارة بقرية تلة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة وقامت برفع 25 طن قمامة ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وصيانة وإصلاح 15 كشاف إنارة بالوحدة المحلية لقرية تلة.

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قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله أن قسم النظافة والبيئة بالقرية واصل استمرار حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات والقمامة والمخلفات الصلبة والزراعية وقام برفع 25 طن قمامة ومخلفات من جميع نقاط التجمع بالقرية وتوابعها وتم نقل المخلفات الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي الغربي.

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وأضاف رئيس القرية أن قسم الانارة بالقرية واصل  جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة واصلاح وتركيب حوالي 15 كشاف انارة داخل نطاق القرية وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

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حملات نظافة وإنارة بقرية تلة بالمنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال النظافة والإنارة بشوارع أحياء المدينة والطرق المؤدية للقرى وشوارع القري لرفع كفاءة منظومتي الإنارة والنظافة مشيرا إلي أنه قام بإعطاء توجيهات لرؤساء المجالس المحلية القروية ورؤساء الأحياء بمتابعة وتكثيف حملات النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

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حملات نظافة وإنارة بقرية تلة بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مجابهة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها وذلك بالتزامن مع أعمال الإنارة من خلال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة المنيا والطرق المؤدية للقرى وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

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حملات نظافة وإنارة بقرية تلة بالمنيا
المنيا رفع 25 طن مخلفات صيانة وإصلاح وتركيب 15 كشاف إنارة قرية تلة محمد محمود الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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