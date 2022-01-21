إزالة 26 تعديا على أرض زراعية ضمن الموجة 19 بدير مواس في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات والتي بدأ تنفيذ أعمالها يوم الأربعاء الماضي وتمكنت من إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية دلجا التابعة لها.

إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بقرية دلجا بديرمواس

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية دلجا بمساحة 19 قيراط و6 أسهم و3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية متغيرات مكانية بقرية دلجا بمساحة 290 مترا.

إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بقرية دلجا بديرمواس

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تعذر إزالة 14 حالة مأهولة بالسكان بقرية دلجا على مساحة 1260 مترا، كما تعذر إزالة حالة أخرى بقرية بني حرام مأهولة بالسكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بقرية دلجا بديرمواس

وأكد طه أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات إزالة التعديات سواء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية تنفيذا لأعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة.

إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بقرية دلجا بديرمواس

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