تراجع حاد للأسهم الأوروبية بفعل موجة بيع عالمية

تراجعت الأسهم الأوروبية بشدة اليوم الجمعة في أعقاب موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم بفعل مخاوف مرتبطة بوتيرة تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية وضعف البيانات الاقتصادية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة في موجة بيع واسعة النطاق، ويتجه صوب أسوأ أداء يومي في قرابة أسبوعين إذ يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة تفاصيل عن كيفية تعامله مع ارتفاع التضخم.

إلى جانب ذلك قفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في ديسمبر بفعل زيادة أسعار الطاقة وأزمات سلاسل الإمداد.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب ثالث تراجع أسبوعي على التوالي متأثرا بانخفاض قطاع التكنولوجيا بأكثر من اثنين بالمئة بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع قبل اجتماع المركزي الأمريكي.

وتراجع سهم شركة التعدين الإنجليزية الأسترالية ريو تينتو 3.1 بالمئة بعدما سحبت صربيا تراخيصها للتنقيب عن الليثيوم بسبب مخاوف مرتبطة بالبيئة، الأمر الذي يؤثر سلبا على طموح الشركة في أن تصبح أكبر مورد للمعدن في أوروبا.

وانخفض سهم ايرباص 1.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ألغت عقدا مع الخطوط الجوية القطرية لتوريد 50 طائرة من طراز إيه321 نيو.

وهوى سهم سيمنس إنرجي 11.4 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها إثر تحذير وحدتها سيمنس جاميسا لصناعة توربينات الرياح من أزمات مطولة في سلاسل الإمداد، مما يجدد الضغوط على الشركة الألمانية للاستحواذ على الوحدة بالكامل.

وتراجع سهم سيمنس جاميسا 12.5 بالمئة لينضم إلى سهم سيمنس إنرجي ليسجلا أسوأ أداء على المؤشر ستوكس 600.

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوع ، مع مواصلة أسهم شركات التكنولوجيا خسائرها، بينما عكس ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل التوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة إلى 479.79 نقطة، وتراجعت أسهم التكنولوجيا 2.2 بالمئة مستأنفة موجة خسائرها في بداية العام.