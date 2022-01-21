أسعار زيوت الطعام في السوق المحلية اليوم الجمعة 21-1-2022

استقرت معظم أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-1-2022، بالسوق المحلي لدى التجار.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد هبطت عقود شهر مارس ومايو لزيت الصويا في بداية التعاملات ببورصة شيكاغو، بينما ارتفعت عقود شهر فبراير لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات نهاية الأسبوع ببورصة ماليزيا للمشتقات.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث ثبتت أسعار زيت الذرة الخام عند 23,000 جنيه للطن.

كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليسجل سعر الطن 28,500 جنيه.

كما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 27,800 جنيه.

وثبت سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 21,700 جنيه، وحافظت أسعار زيت الصويا المكرر على نفس قيمتها السعرية في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 24,100 جنيه.

واستقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.20 جنيهًا، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 78.40 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 31.30 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

ارتفع عقد فبراير لتداول زيت الأولين الماليزي بمقدار 5 دولارات، وبلغت قيمة العقد 1365 دولارًا للطن، أي بنسبة 0.38%.

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

كما صعد عقد فبراير لتداول زيت النخيل الماليزي بمقدار 5 دولارات، في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات جلسة اليوم الجمعة 21 يناير 2022، في بورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1362.50 دولارًا للطن، أي بنسبة 0.38%.

هبطت أسعار العقود الآجلة لزيت الصويا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة 21 يناير 2022، ببورصة شيكاغو، حيث تراجعت العقود الآجلة لشهر مارس، لتداول زيت الصويا بمقدار 0.31 سنتًا، أي بنسبة انخفاض 0.49%، ليسجل 62.57 سنتًا للرطل، كما انخفض عقد مايو بمقدار 0.34 سنتًا، ليسجل 62.58 سنتًا للرطل، أي بنسبة تراجع 0.54%.