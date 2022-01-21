الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل أدوات كهربائية بالمطرية

حريق محل أدوات كهربائية
حريق محل أدوات كهربائية

واصلت النيابة العامة في المطرية، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في واقعة حريق نشب داخل محل أدوات كهربائية.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة وبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات كهربائية بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي غرفة عمليات النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي أدوات كهربائية حريق المطرية

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وائل لطفي

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