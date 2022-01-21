حبس لص يخطف حقائب السيدات بـ«توكتوك» في السلام

أصدرت نيابة السلام، اليوم الجمعة، قرارا بحبس سائق "توكتوك" لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة حقائب السيدات بأسلوب"الخطف" في منطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

وعن التفاصيل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من “طالبة” بأنها حال سيرها في شارع بمدينة السلام، فوجئت بقائد دراجة نارية"توك توك"يقوم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بالسلام - له معلومات جنائية-.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية "ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولى عليها، كما أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف واعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفن على المسروقات اتهموه بالسرقة.