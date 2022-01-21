الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية موريتانيا يجرى مباحثات مع نظيره من لوكسمبورج

إسماعيل ولد الشيخ
إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أجرى وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في نواكشوط، مباحثات مع جيان أسلبورن وزير الشؤون الخارجية والأوروبية وزير الهجرة واللجوء في لوكسمبورج.

وذكرت الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم - أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير أحمد ولد محمودا مدير قطاع أوروبا في وزارة الخارجية الموريتانية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 56 ألفًا و296 إصابة.

وذكر بيان للوزارة، أن إجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الوباء في البلاد بلغ 914 وفاة بعد تسجيل وفاة 3 حالات خلال الـ(24) ساعة الماضية، وأن إجمالي حالات الشفاء بلغ 44 ألفًا و947 حالة بعد تسجيل تعافي 1175 حالة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وكان وزير الصحة الموريتاني، الدكتور سيدي ولد الزحاف، قد قال إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير -في تصريحات صحفية- أن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.

ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.


ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

لقاء وزارة وزير خارجية سفير اليوم الاوروبية الخارجية موريتانيا قضايا مباحثات وزير الهجرة مباحث وزارة الخارجية وزير الشؤون الخارجية وكسمبورج لوكسمبورج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مكافحة كورونا: الإصابات زادت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضى (فيديو)

الصحة: 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و22 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة