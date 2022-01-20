كشف طبي على ٢٢٢٥ بالمجان في قافلة طبية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التي يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الزهراء بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

ووفقاً للبيان الصادر عن مديرية الصحة، فقد استمرت القافلة على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢٢٢٥ مواطن، كما ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم تحويل ٦٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات، الى جانب إجراء ٦٩٨ تحليل معملي وفحص ٣١ حالة بالأشعة و٢٢ حالة بالسونار.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه ومع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتستمر حتى ٣٠ يناير الجاري، كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ كافة الإزلات التي تستهدفها الموجة خاصة حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، ووفقاً لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وفى السياق، أكدت محافظ دمياط أنه وخلال الحملات المُنفذة اليوم تم إزالة ١٣ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٤٥٢ م٢ بمركز فارسكور، هذا إلى جانب إزالة ١٥ حالة أخرى بمساحة ١٤٨ م٢ بمركز الزرقا، تابعين لولاية الموارد المائية والري، بإجمالي ٢٨ حالة.