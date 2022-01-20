«الصحة» تقدم نصائح لحماية الأطفال من خطر الإصابة بكورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لحماية الأطفال الأقل من ١٨ عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الاهتمام جيدا بتغذية الأطفال وعلاج أي مشكلة صحية، وضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة.

وأوضحت الوزارة ضرورة الالتزام بغسيل وتعقيم اليدين باستمرار، والحرص على تلقى الأطفال من ١٢ إلى ١٨ عاما لقاح فيروس كورونا لتقوية مناعتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337627 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 33 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.