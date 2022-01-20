الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

‎برومو فيلم «تماسيح النيل» يتخطى المليون مشاهدة خلال 48 ساعة

تماسيح النيل
تماسيح النيل

حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وذلك بعدما ‎أعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم يوم 26 يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي.

‎وانتهت الشركة المنتجة مؤخرا من أكبر خطة دعاية شهدتها السوق السينمائية، حيث انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم ال 14 نجم ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الافيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال وأفيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى أفيش خاص لكل نجم .

‎وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم السينمائي تماسيح كواليس تصوير رأس السنة محمد ثروت مليون مشاهدة السينما في مصر

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وائل لطفي

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