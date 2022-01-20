طلاب الصف الرابع الابتدائي في آخر أيام الامتحانات: «كابوس وراح»

انتهى منذ قليل طلاب الصف الرابع الابتدائي من تأدية امتحان مادة الرياضيات، وهي آخر الامتحانات التي يؤديها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ورصدت "الدستور" آراء الطلاب وذويهم حول مستوى الامتحان، والتي جاءت على النحو التالي:

قالت نورهان أشرف، إحدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن الامتحان كان سهلًا ومكونًا من 15 سؤالًا، ولم يواجه الطلاب أى صعوبات خلال تأدية الإجابات، وعبرت عن سعادتها بانتهاء موسم الامتحانات وبداية اجازة منتصف العام، "مش مهم الامتحان كان ايه.. المهم أننا خلصنا".

وأشادت منار طارق، إحدى طالبات الصف الرابع الابتدائي، بسهولة الامتحان، والذي كان بسيطًا، لم يختلف عن مستوى امتحانات المواد السابقة معلقة "كابوس وراح".

تابعت أن معظم أسئلة الامتحان كانت مباشرة وواضحة ولا يوجد به أى صعوبات، لافتًا إلى أن كان هناك رهبة كبيرة لدى الطلاب وأهاليهم من الامتحانات بشكل عام، إلا أن مع بداية الامتحانات بدأ القلق والخوف يختفى تدريجيًا، وفي انتظار إعلان النتائج بأسرع وقت.

أضافت جنى عابد، إحدى طالبات الصف الرابع الابتدائي، أن كان هناك بعض الأسئلة الصعبة غير المباشرة في امتحان مادة الرياضيات، تحتاج لمزيد من التفكير والتركيز لكنها تمكنت من حلها وتجاوز الأسئلة الصعبة، مشيرة إلى أن هناك تشديدات على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واتخاذ مسافات اجتماعية أمنة واستخدام أدوات التعقيم والتطهير.

وانطلق يوم السبت الماضي 15 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وأدى التلاميذ يوم السبت الماضي امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الأحد امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، يوم الإثنين امتحان مادتي الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الثلاثاء امتحان اللغة الإنجليزية، يوم الأربعاء إجازة للطلاب، وأخيرًا اليوم الخميس امتحان مادة الرياضيات.