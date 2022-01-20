الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب توك توك.. التحقيق فى مقتل شخص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

مقتل
مقتل

تباشر النيابة العامة بزفتى؛ اليوم الخميس، تحقيقاتها في حادث مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على يد آخر، إثر إصابته بعدة طعنات نافذه بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وكلفت النيابة العامة، بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وأسفرت عن مصرع أحدهما بطعنات نافذة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور؛ انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى م. ع في العقد الثالث، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط مرتكب الجريمة، وتبين أن سبب المشاجرة وهو نزاع على فريرة توك توك، وتبين من التحريات أنه في ساعة متأخرة؛ نشبت مشادة كلامية بين الطرفين؛ تحولت لمشاجرة؛ أصيب فيها الطرفان، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث لفظ الأول أنفاسه متأثرًا بإصابته، وتم تحرير محضر بذلك، وإحالته للنيابة لمباسرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة.

النيابة العامة زفتى مقتل مشاجرة التحريات الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إلغاء التعامل على الذهب «المدموغ تقليديًا»؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

تبدأ على السواحل ونشاط للرياح غدا.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار اليوم

رئيس وزراء إثيوبيا: حان الوقت للعمل مع مصر والسودان نحو بناء السلام

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة

الاتحاد الأوروبي: عمليات الهدم الإسرائيلية غير قانونية وتؤجج التوترات

الجامعة العربية تدعو لتدخل دولى عاجل لإنقاذ حياة أسيرين فلسطينيين