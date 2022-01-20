بسبب توك توك.. التحقيق فى مقتل شخص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

تباشر النيابة العامة بزفتى؛ اليوم الخميس، تحقيقاتها في حادث مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على يد آخر، إثر إصابته بعدة طعنات نافذه بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وكلفت النيابة العامة، بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وأسفرت عن مصرع أحدهما بطعنات نافذة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور؛ انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى م. ع في العقد الثالث، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط مرتكب الجريمة، وتبين أن سبب المشاجرة وهو نزاع على فريرة توك توك، وتبين من التحريات أنه في ساعة متأخرة؛ نشبت مشادة كلامية بين الطرفين؛ تحولت لمشاجرة؛ أصيب فيها الطرفان، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث لفظ الأول أنفاسه متأثرًا بإصابته، وتم تحرير محضر بذلك، وإحالته للنيابة لمباسرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة.