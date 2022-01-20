المشدد 15 عامًا لسائق وعامل لحيازتهما هيروين وسلاحًا بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، سائقًا وعاملًا بمحطة وقود بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطة لإدانتهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحيى صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود وقائع القضية رقم 32385 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق لشهر أغسطس، بورود معلومات سرية للنقيب عادل حافظ، معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق، تفيد قيام " ياسر م م " 35 عامًا عامل بمحطة وقود و" أحمد أ " 24 عامًا سائق مقيمين ميت زافر مركز الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن بالتنسيق مع النقيب إسلام عبدالحى، معاون المباحث برئاسة الرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز، من ضبطهما بحوزتهما حقيبة جلدية بداخلها قطعة حجرية ولفافة تحوى مسحوق جوهر الهيروين المخدر وتزن 70 جرامًا، بحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش وذخيرة.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق قدمتهما بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.