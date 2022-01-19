الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مدرسة جغرافيا الكتاب المقدس توضح أسباب تعميد المسيح في الأردن

المسيح
المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بعيد الغطاس المجيد، والذي يحمل كذلك مُسمى وشعار “عيد الظهور الإلهي”.

وأوضحت فاديا ميلاد، مدرسة علم جغرافيا الكتاب المقدس، إن كان هناك عدة اسباب ليختار المسيح ان يتعمد في نهر الاردن على الرغم من كثر الانهار والبحار والمحيطات، فمن خلال نهر الارض من خلاله وصل يشوع والشعب الى ارض الموعد، في اشارة الى انه من خلال المعموديه يصل الفرد المُعمد الى السماء.

كما أنه عند نهر الاردن صعد ايليا النبى الى السماء فى مركبه ناريه، في اشارة الى انه من خلال المعموديه يصل الفرد المعمد الى السماء من خلال الماء  ونار الروح القدس، التي ظهرت على رؤوس التلاميذ يوم المسين حيث تحتفل الكنيسة بعيد العنصرة، كما أنه فى نهر الاردن تجدد لحم نعمان السريانى في اشارة الى أنه فى المعموديه ياخذ الفرد المعمد الطبيعه الجديده بحسب ما ورد في النص الانجيلي "إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ: الأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا."

واوضحت أن نهر الاردن من انهار بلاد الشام المتواضعه والذي احتقره نعمان السرياني اشاره الى ان الله يسكن فى المتواضعين وينظر إلى المتواضعات بحسب النص الليتورجي الوارد في قداس القديس باسيليوس الكبير:"الساكن في الأعالي والناظر إلي المتواضعات. الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها".

واخيرا فإن نهر الاردن  يتكون من فرعين يصبان فى نهر واحد اشاره الى ان المعموديه جعلت اليهود والامم واحد.

هذا وترأس البابا القداس الإلهي، كعادته السنوية في الكنيسة المرقسية الكبرى بمنطقة محطة الرمل بمحافظة الاسكندرية، وهو تقليد مُتبع منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، حيث يشارك بابا الكنيسة شعب الاسكندرية الاحتفال برأس السنة وعيد الغطاس بصفتها معقل المسيحية والتي استقبلت مرقس الرسول عام 60 م.

الغطاس احتفالات الاقباط بعيد الغطاس إجازة عيد الغطاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

محمد عبدالمنعم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر فى شباك السودان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

صُنَّاع وأبطال «نقل عام»: يناقش التفكك الأُسرى ويواجه الأزمات الاجتماعية

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

«الصحة»: أرسلنا 600 ألف رسالة للمواطنين لتلقى الجرعة التعزيزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين

رقم قياسى.. إسرائيل تسجل 71 ألف إصابة جديدة بكورونا