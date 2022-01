«غريب علي».. تعاون غنائي فلسطيني تونسي يعرض الجمعة

أعلن Spotify اليوم عن رابع تعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجمع ما بين فلسطين وتونس.

وأكد Spotify أن التعاون الجديد يجمع ما بين النجمة الصاعدة الفلسطينية - التشيلية إليانا، التي أضيفت مؤخراً إلى برنامج "رادار" وتمتلك شعبية كبيرة لدى جيل زد Z حيث حققت الـ EP التي أطلقته نجاحًا كبيرًا ومغني الراب التونسي والملحن والمنتج الموسيقي Balti وذلك في أغنية جديدة بعنوان "غريب علي" وهي مزيج بين موسيقى البوب الحضرية وموسيقى الريغي. وسوف يتم إطلاق الأغنية يوم الجمعة القادم 21 يناير.

و علقت إليانا الفلسطينية على هذا التعاون في بيان صحفي قائلة: "تعبر أغنية "غريب علي" عن قصة حب، لكنها أيضًا أعمق من ذلك بكثير. فهي تعكس التغيير، سواء من حولنا أو في داخلنا. فبالنسبة لي، تعبر الأغنية عن حياتي كمهاجرة وفنانة وشابة في مُستهل رحلتي، حيث يبدو كل شيء وكل شخص بالنسبة لي جديد أو (غريب)".

إليانا الفلسطينية

وتعليقًا على هذا التعاون، عبّر Balti أحد رواد موسيقى الراب التونسي عن سعادته لإطلاق هذه الأغنية قائلاً: "أغنية "غريب علي" من أحلى الأغاني في مسيرتي الفنية. هذا التعاون ما بيني وبين إليانا فيه لمسة فنية جديدة في موسيقى البوب الحضرية العربية، كما أنه مدعوم برؤية فنية مميزة من Spotify".

Balti

مع الازدهار المُستمر لموسيقى الهيب هوب في شمال إفريقيا وظهور مُبدعين عرب من الشباب الذين يمزجون موسيقى الشرق بالغرب، يميل المستمعون والفنانون من المنطقة نحو الأنواع الموسيقية التي لا تعترف بالحدود.

وتعليقاً على تطور الموسيقى في المنطقة، قالت آلاء إسماعيل مديرة المحتوى الموسيقي في شركة Spotify لمنطقة الشرق الأول وشمال أفريقيا: "إن جيل الشباب، الذي نشأ على الإنترنت، وشهد على عصر مشاركة المحتوى أونلاين، وشهد على الاتجاهات القديمة، يقوم اليوم بإختراع اتجاهات جديدة تتضمن كل هذه العناصر ويقوم بنشرها في المشهد الموسيقي الحالي. فهم يستلهمون من محيطهم وتجاربهم ونرى فنانين شباب يجربون باستمرار أنواع الموسيقى التي ليس لها حدود".

وأضافت: "اليوم يتيح مجال السوشيال ميديا والبث الموسيقي"Streaming" للمستمعين إمكانية اكتشاف الفنانين الصاعدين وتشجيعهم وهذا ما نطمح إليه في Spotify".

في إطار برنامج RADAR، سيتعزز تواجد إليانا الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال الاعتماد على خبرة Spotify والتي تُعد الأفضل في الاكتشاف والدعم التحريري والتسويقي للمُبدعين. سيتضمن ذلك وضع إعلانات في تايمز سكوير في نيويورك وتونس ورام الله بالإضافة إلى حملات ترويجية رقمية لنشر أعمالها في كافة أنحاء العالم والمساهمة في اكتشاف موسيقاها. أُطلق برنامج RADAR في عام 2020 وهو برنامج من Spotify يهدف لمساعدة المبدعين من حول العالم، ومصمم خصيصًا لمساعدة الفنانين الصاعدين على بلوغ الخطوة التالية في مسيرتهم المهنية وتعزيز تواصلهم مع المُستمعين في كل أنحاء العالم.

من خلال تعزيز تعاون RADAR الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريد مع المواهب المختلفة من كافة أنحاء المنطقة ومن خارجها، يعمل Spotify على تعريف الجمهور العالمي بالمشهد الموسيقي العربي سريع التطور وتمكين الفنانين للوصول إلى جمهور في 184 سوقًا مختلفاً حول العالم. من أهم مشاريع التعاون التي شهدها البرنامج هي "Is It On" التي شهدت تعاون مغنية الكي - بوب AleXa مع الفنان السعودي المقيم في الكويت بدر الشعيبي، و" Turning Me Up (هضل أحبك)" لنجم الـ -Pop