الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

صياد يقتل زوجته وهي نائمة بكفرح الشيخ.. وقرار من النيابة بشأن الجثة

حبس
حبس

أمرت نيابة كفر الشيخ الجزئية، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة زوجه قتلها زوجها خنقا أثناء نومها بسبب خلافات بينهما؛ لإعداد تقرير حول الواقعة وكشف ملابساتها.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من طبيب، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، وتقيم برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، لإنهاء تصريح الدفن، لاحظ آثار أصابع حول رقبتها.

انتقل الرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، رفقة معاونه النقيب محمد عبادة، إلى موقع البلاغ وبسؤال زوجها 35 عامًا، صياد، ويقيم برج مغيزل، أفاد باكتشافه وفاة زوجته أثناء نومها.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حدوث خلافات زوجية بين الصياد، وزوجته، لمجرد الشك.

جرى التحفظ على الزوج، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، وبتضييق الخناق عليه أقر بقتل زوجته خنقًا أثناء نومها، وأنه أبلغ الطبيب باكتشافه وفاتها، بسبب شكه في سلوكها.

 

 

نيابة كفر الشيخ الجزئية تشريح جثة زوجة زوجها الواقعة مطوبس كفر الشيخ

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وائل لطفي

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