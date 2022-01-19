رفع 40 طن تراكمات وتنفيذ أعمال تهذيب الأشجار بالسباعية في أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية التابعة لمحافظة أسوان، حملة لتهذيب الأشجار بالشارع الرئيسي، فضلاً عن رفع مخلفات بمحيط الحدائق والمتنزهات بالمدينة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الوجه الأكمل.

حملة تهذيب الأشجار

وبالتوازي مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بواقع 40 طن، علاوة على القيام بتقليم الأشجار وتنفيذ أعمال الإنارة بالشوارع الداخلية.

ومن ناحية أخرى واصلت مبادرة "الناس لبعضهم" التي أطلقها محافظ أسوان فى مارس 2020 أعمالها الإنسانية لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفيات جامعة أسوان.

حملة تهذيب الأشجار

وتم إستكمال سلسلة القوافل الطبية للأسبوع الثانى على التوالي بمختلف المدن والمراكز في تخصصات الباطنة والجراحة العامة والجلدية والرمد والأسنان والعصبية والنفسية وطب الأطفال والنساء حيث نجحت فى إجراء الكشف الطبي للعديد من الحالات، مع عمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للحالات المرضية المختلفة.