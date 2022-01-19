الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين «الدلتا للسكر» ومجموعة سعودية للاستفادة من الإمكانيات التسويقية

شركة الدلتا للسكر
شركة الدلتا للسكر

وقعت شركة الدلتا للسكر اتفاقية تعاون مع مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية، لتبادل الخبرات فيما بينهم، وفيما يتعلق أيضًا بأسس وعمليات التصنيع والتعبئة والتداول والتخزين والتسويق، وكل ما له صلة  في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة بصناعة السكر ومنتجاته والمساهمة في أسواق جديدة مع بالمملكة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل كافة أطر التعاون بين البلدين، وكذا توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية ورفع كفاءتها وتأهيلها لسد حاجة الأسواق المحلية من منتجات السلع الأساسية مع الارتقاء بالجودة والتصدير للخارج.

وقع بروتوكول التعاون عن الجانب المصري الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، وعن الجانب السعودي الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية.

ويستهدف البروتوكول توطيد أطر التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانيات التجارية والتسويقية والتصنيعية المشتركة لكل من الجانبين، ما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتجات شركة الدلتا للسكر وتحقيق الاستغلال الأمثل لخطوط إنتاج الشركة سواء على مستوى إنتاج السكر المحلي أو تكرير السكر الخام لصالح مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية، كذلك التعاون نحو استيراد مجموعة مرعي بن محفوظ أي كميات من السكر الأبيض المكعبات من إنتاج شركة الدلتا للسكر في حالة توافر أي فائض عن الاستهلاك أو التسويق المحلي وتصديره لأي دولة في العالم.

كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات التسويقية وما له علاقة بالتنمية البشرية، حيث أبدت المجموعة استعدادها لنقل الخبرة لشركة الدلتا للسكر في هذا المجال ومساهمة المجموعة  فى التعاون مع  الشركة فى مجال تفعيل الرقمنة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الصناعي والتنمية البشرية والتسويق نظرًا للملاءة الفنية لمجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه في مجال التنمية البشرية.

وصرح  الدكتور  أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا  للسكر، أن توقيع البروتوكول مع الجانب السعودى يساعد على فتح أفاق جديدة بالاستفادة من التطور الحادث فى ظل ما تشهده البلاد من تطور ورفع كفاءة المصانع الحكومية الخاصة بالمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية، كما أن الشركة الدلتا للسكر هي إحدى الشركات القومية التى تنفرد بإنتاج "سكر المكعبات" على مستوى الشرق الأوسط بتقنيات حديثة، حيث يتم إنتاجه بأشكال مختلفة وفقا لأحدث النظم الصناعية والعالمية  للمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية كذلك أيضا لديها خطوط لتكرير السكر الخام.

وأعرب أبواليزيد بأهمية الاستفادة من المناخ المثمر والمشجع  بين الدولتين الشقيقتين، بما شهدته جمهورية  مصر العربية من تطور في مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشجيعه للاستثمار المثمر بين الدول الشقيقة، كذلك التطور الحادث بالمملكة  العربية السعودية بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من تشجيع للتعاون والاستثمار بين البلدين، حيث نرى في الآونة الأخيرة التقارب الاستراتيجي بين البلدين والأفق المفتوحة لتشجيع مناخ الاستثمار سواء في مصر أو السعودية.

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