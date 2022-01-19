مطران الروم الأرثوذكس يكشف تاريخ رحلة الكرسي البطريركي

كشف المتروبوليت نيقولا مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس تاريخ بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وقال الأنبا نيقولا مطران الروم الأرثوذكس بطنطا إن مقر الكرسي البطريركي الإسكندري تاريخيا كان مقر الكرسي الإسكندري البطريركي في دير القديس سابا بمنطقة قيصاريو بالإسكندرية.

وتابع: في عام 977 ميلادي، في حبرية البابا إيليا الأول (963-1000م)، تم نقل مقر كرسي البطريركية من دير القديس سابا بالإسكندرية إلى القاهرة في منطقة حارة الروم بمنطقة الأزهر، وكان يضم كنيسة القديس مرقص.

وأضاف: وفي عام 1400 ميلادي تم نقل المقر بطريركي إلى منطقة الحمزاوى بالقرب من منطقة الأزهر والذي يضم كاتدرائية القديس نيقولاوس، وهو المقر البطريركي الحالي في القاهرة.

وواصل: ثم في عام 1870 ميلادي أعاد البابا صوفرونيوس الرابع (1870-1899م) مقر البطريركية من القاهرة إلى المقر الرئيسي للبطريركية في دير القديس سابا بالإسكندرية.

واستكمل: وفى عام ١٩٦٩ ميلادي في حبرية البابا نيقولاس السادس (1968-1986م) تم نقل مقر العرش البطريركي من دير القديس سابا في مدينة الإسكندرية إلى مبنى مدرسة "Tositsas" في نفس المدينة بمنطقة المنشية الصغرى، والتي تضم كاتدرائية البشارة (بشارة والدة الإله)، وهو المقر البطريركي الحالي في الإسكندرية.