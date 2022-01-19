هيئة الأدوية الأوروبية تؤكد سلامة لقاحات كورونا للحوامل

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أن الدراسات التي أجريت على الحوامل خلصت إلى أن لقاحي كوفيد-19 الأكثر استخداما لا يشكلان أي خطر على الأمهات أو الأطفال.

وقالت الهيئة إن الأبحاث التي شملت نحو 65 ألف امرأة أظهرت "أدلة متزايدة" على أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لم يسببا مضاعفات أثناء الحمل، وأن "اللقاحين وفرا كذلك حماية إضافية من خطر دخول المستشفى والوفاة، خصوصا في أواخر الحمل".

وذكرت أن الدراسات "لم تعثر على أي علامة على زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل أو الإجهاض أو الولادة المبكرة أو آثار سلبية على الأجنة بعد تلقي الأم لقاحا معدا بتقنية الحمض النووي المرسال mRNA"، التي تستخدمها شركتا "فايزر" و"موديرنا".

وقالت إن الحمل نفسه ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بكوفيد المصحوب بأعراض حادة في الثلث الثاني والثالث من الحمل، لذا يجب أن تتلقى الأمهات الحوامل اللقاح، مؤكدة أنها ستراجع بيانات اللقاحات الأخرى التي سمحت بها "عند توفرها".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا. و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.