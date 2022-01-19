«القوى العاملة» تُعلن عن 1800 فرصة عمل جديدة.. تعرف على طريقة التقديم

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 1800 فرصة عمل جديدة بشركات المنسوجات بالشرقية، وبراتب 2000 جنيه كحد أدنى.

وتتضمن الوظائف المتاحة 1300 عامل تفصيل وحياكة، وذلك من الجنسين، و50 عامل مكواة، و100 عامل قص، و150 موظف مراقبة جودة، و200 عامل تعبئة وتغليف.

ويشترط للحصول على إحدى تلك الوظائف، ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01008164680، والتواصل مع المدير المسئول ياسر العبادي، أو التوجه لمقر الشركة في شارع المطار، مصنع الحوت القديم، الشرقية.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة القوى العاملة، في توفير فرص عمل للشباب، حيث تقوم بإصدار نشرة توظيف مرتين شهريًا، تتضمن فرص عمل تتناسب مع جميع الأعمار والمؤهلات المختلفة، وذلك في محاولة للحد من معدل البطالة بين الشباب، حيث تستهدف وزارة القوى العاملة تخفيض معدل البطالة بنحو 1.5% سنويًا.

ويمكن للشباب الاطلاع على كافة فرص العمل المتاحة بتلك النشرة عن طريق موقع وزارة القوى العاملة على اللينك التالي:

http://www.manpower.gov.eg/

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 6093 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 قادرون باختلاف من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلًا عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

فيما قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و 135 حالة غلق إداري.