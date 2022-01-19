الأربعاء 19 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

المعاشات
المعاشات

تساءل الكثر من المواطنين من أصحاب المعاشات عن موقفهم من الزيادات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور.

أصحاب المعاشات لهم قانون خاص بهم وقرار اليوم بداية القرارات

بدوره، قال دكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، “إن هناك قانونًا لأصحاب المعاشات، وهو قانون ثابت، ويحاول أن يرفع الزيادة بحد أدنى نسبة التضخم، لكن الحكومة في بداية وضع الموازنة، للبرلمان حتى تتم المناقشة في بداية شهر ٣ المقبل”.

زيادة مرتبات اليوم ما هو إلا توجيه للحكومة بشأن التضخم

وأكد “النحاس”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما حدث من تصريحات ماهو إلا ملامح، ولكن ليست كل القرارات، وهناك قرارات أخرى منتظرة، لكن ما أخذ من قرارات اليوم ما هو إلا توجيه للحكومة، بشأن التضخم.

قانون أصحاب المعاشات يلزم الدولة بزيادة المعاشات التي تتواكب مع التضخم

ولفت إلى أن الحكومة تضع في عين الاعتبار أصحاب المعاشات، والموظفين، أصحاب الأجور والمعينين في الفترة الحالية، موضحا أن هناك قانون لأصحاب المعاشات يلزم الدولة بزيادة المعاشات لتتواكب مع التضخم، وهو قانون التأمينات الجديد الملزم للحكومة.

فيما أوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

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