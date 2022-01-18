محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الجميع للتوقف عن الحديث حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مشيرا إلى أن معدين برنامج وائل الإبراشي وزوجته ومحاميه والطبيب المشارك في علاجه ونقابة الأطباء الجميع شارك في اغتيال الإبراشي.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الحديث حول وفاة الإبراشي شغل الناس عن معرفة تاريخ وائل الإبراشي ومدرسته الإعلامية، متابعا: "كنت أتمنى أن أتحدث حول تاريخ الإبراشي ومساهماته وخبطاته الإعلامية ومواجهة الشامتين في الإبراشي، بدلا أن أن نتحدث عن تخطيط الطبيب لقتله".

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