«صوفية لبنان» تطالب بالقبض على «مدعي النبوة» وإيداعه مصحة نفسية

أعلنت الطرق الصوفية بدولة لبنان، اليوم الثلاثاء، رفضها واستنكارها لتصريحات نشأت مجد النور أحد المواطنين اللبنانيين والذي أدعي أنه نبياً مرسل من عند المولى عز وجل.

وقال الشيخ محمد النقشبندي عضو الطرق الصوفية بدولة لبنان، إن جميع الطوائف المسلمة والمسيحية بلبنان أعلنت رفضها لتصريحات وادعاءات هذا المخبول "نشأت مجد النور"، وطالبت السلطات اللبنانية بضرورة القبض على مدعي النبوة وإيداعه في مصحة نفسية حتى يتم علاجه من الأمراض التي يعاني منها، خاصة أن المجتمع اللبناني بعيد كل البعد عن هذه الأمور غير السوية.

وتابع النقشبندي في تصريحات له: أن صوفية لبنان طالبت أتباعها ومريديها بمحاربة أفكار هذا المدعي الذي نسي أو تناسى أن خاتم المرسلين هو سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نبياً بعده، فلذلك تم توجيه التحذيرات لكل الطرق الصوفية والطوائف اللبنانية من أجل التصدي لأفكار هذا الشاذ والخارج عن المألوف.

وأكد أن الطرق الصوفية في لبنان ستتخذ موقفا قانونيا ضد المدعو نشأت مجدي النور لأنه يحاول نشر أفكاره بين الشباب الذي لا يعرف حقيقة دينه سواء من المسلمين أو المسيحيين ولذلك نحاول الوقوف ضد ما يفعله هذا المعتوه الذي لا يعرف نهاية أفعاله النكراء، ونشره للأفكار الشاذة، داخل المجتمع، ما سيتسبب في حدوث حالة من الغضب العارم بين المواطنين الرافضين لما يقوله.