بعد اختياره عضوا بـ«قيم الشيوخ».. الرشيدي: أتعهد بتقديم مزيد من الجهد

اختير النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، عضوا بلجنة القيم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بدور انعقاده الثاني، عن حزب الشعب الجمهوري، ضمن تشكيل اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال الرشيدي، في بيان له اليوم، إن لجنة القيم تضم 14 عضواً برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، موضحا أن المادة 30 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا.

وأضاف الرشيدي، أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة فى وقت لاحق وتنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيلها، متعهدا بتقديم مزيد من الجهد.

وذكر النائب، أن المادة (31) تنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أعلن إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ.

وجاء التشكيل الجديد للجنة القيم بالمجلس برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، وشملت اللجنة عضوية كل من النواب محمد فهمي صالح، وهارون أبوسحلي، وسهير عبد السلام، وأشرف شعبان، وأحمد خشانة، وخالد أبوالوفا، ووليد هويدي، ومحمد السعيد، وخالد قنديل، وفرج زاهر، ومحمد الرشيدي، ومحمد عزمي، ومحمد عبد الله خالد، ومحمد غيث.