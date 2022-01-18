الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 آلاف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامات الواقية

كمامة
كمامة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7527 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7488 شخصًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

 

وزارة الداخلية الكمامات الواقية الإجراءات القانونية اتخاذ الغرامة المقررة سلامة المواطنين

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وائل لطفي

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